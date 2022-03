Skriniar, l’Inter punta al rinnovo anche per escludere tre club dalla corsa

Skriniar ha un anno e mezzo di contratto rimanente con l’Inter e bisognerà valutare cosa fare col suo contratto. Secondo Todofichajes in Spagna ci sono tre club che pensano allo slovacco.

OBIETTIVO CHIARO – L’intenzione dell’Inter è rinnovare il contratto di Milan Skriniar. È lui il prossimo “big” da blindare, dopo l’annuncio di mercoledì riguardante Marcelo Brozovic. Lo slovacco è a scadenza il 30 giugno 2023, stessa data di Stefan de Vrij, e la società ritiene che prolungare con Skriniar sia una priorità. Secondo il sito spagnolo Todofichajes la prima proposta è quattro milioni e mezzo netti a stagione per altri quattro anni, ma non è scontato sia sufficiente per arrivare a un accordo. Non c’è l’intenzione di venderlo, ma si dovrà giungere a un’intesa. Anche perché, nel frattempo, su Skriniar dalla Premier League spuntano Newcastle United, Tottenham e soprattutto Manchester United, visto il brutto rendimento di Harry Maguire e i problemi di Raphael Varane.

Fonte: todofichajes.com