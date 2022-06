Skriniar, Inter-PSG trattativa avviata: le cifre per chiudere. Poi Bremer − SI

Skriniar sembra destinato a lasciare l’Inter. Il PSG non molla e anzi presto ci sarà un altro rilancio per convincere l’Inter. Il giocatore è stato già avvisato. Poi si penserà all’operazione Bremer

UNO TIRA L’ALTRO − Da monitorare ovviamente in casa Inter anche la situazione relativa a Gleison Bremer. L’acquisto del brasiliano si definirà presumibilmente dopo la cessione di Milan Skriniar. Queste le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia mercato: «Bremer? Novità che prenderemo in considerazione tra 5-6-7 giorni, ovvero quando si definirà la situazione Skriniar. Lui è stato avvertito di una cessione, trattativa avviata. A 65 milioni più bonus si potrà sbloccare. Quando l’Inter chiuderà Skriniar troverà le coordinate giuste per chiudere la questione Bremer col Torino. Lui ha preso un impegno con l’Inter».