Skriniar, tra Inter e PSG posizioni opposte! In Francia annunciano… − SM

Skriniar rimane il tema più caldo di quest’ultimo giorno di mercato. Tra Inter e PSG però arrivano segnali di senso completamente opposto. In Francia addirittura si sbilanciano su Al-Khelaifi

POSIZIONI CONTRAPPOSTE − In collegamento dallo Sheraton per Sport Mediaset, Daniele Miceli ha dato nuovi aggiornamenti sulla situazione Skriniar: «Nelle ultime ore sono arrivati degli indizi di segno opposto tra Parigi e Milano. Da Parigi filtra ancora ottimismo con un’operazione last minute del PSG e annunciano anche la presenza di Al-Khelaifi in Italia. Dall’altro, invece, filtrano sensazioni contrapposte. La posizione dell’Inter è di chiusura anche perché questa presunta offerta da 15 milioni non è mai è arrivata. Finché il mercato è aperto tutto può succedere ma lo scenario prevalente è la sua permanenza fino a giugno. Lui ha un precontratto firmato».