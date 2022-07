Skriniar-Inter, pronto rinnovo con cifre ‘alla Lautaro Martinez’: la situazione

L’Inter sarebbe pronta a trattenere Milan Skriniar proponendo un rinnovo ‘alla Lautaro Martinez’ al difensore slovacco. I dettagli.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Milan Skriniar intenzione di restare all’Inter. Il difensore, nonostante avesse considerato l’ipotesi PSG (pista che si sarebbe raffreddata), non avrebbe mai nascosto a chi gli è più vicino, in particolare ai compagni di squadra, la volontà di rimanere in nerazzurro. Ora che è sfumato anche Gleison Bremer, i dirigenti del club meneghino sarebbero pronti a trattenere lo slovacco, che già da tempo avrebbe accettato l’opzione rinnovo che dovrebbe essere con cifre ‘alla Lautaro Martinez‘, vale a dire sei milioni di euro a stagione, fino al 2027. Soltanto un’offerta monstre da parte di club, con cifre di almeno ottanta milioni di euro, potrebbero modificare la situazione.

Fonte: SportMediaset.com