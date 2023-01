Skriniar, l’Inter si prende le sue responsabilità: massimo possibile – Sky

Skriniar non rinnova – per ora – con l’Inter ferma su un punto. Di Marzio, nella prima puntata del 2023 di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha subito aggiornamenti legati alla principale questione del mercato appena cominciato.



NON VA OLTRE – Sulla vicenda più grossa del mercato arrivano le parole di Gianluca Di Marzio: «Si attende questa risposta da Milan Skriniar. L’Inter ha offerto sei milioni più bonus, è il massimo che offre ai suoi top player. Non offre di più, non alza la sua proposta e aspetta che il giocatore, con il suo entourage, dia un sì o un no. Prendendosi chiaramente le responsabilità in caso di no, perché sa che l’offerta del PSG è più alta. L’Inter aspetta la risposta di Skriniar, che decida».