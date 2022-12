Skriniar, l’Inter gli ha offerto il massimo! Situazione diversa da altri 2 − Sky

Skriniar fra 12 giorni può firmare a parametro con un altro club. Si lavora sul suo rinnovo con il tempo che non è appannaggio dell’Inter. Situazione diversa da altri due giocatori in scadenza

SITUAZIONE − Luca Marchetti aggiorna sul futuro di Skriniar dopo le parole di Ausilio (vedi articolo): «L’Inter ha nove scadenze e due prestiti. Deve lavorare non solo su una questione di miglioramento della squadra ma al contempo come tenere questi giocatori. La situazione di Skriniar è completamente diversa da quella di Dzeko e Handanovic. Fra 12 giorni può firmare per il PSG. L’Inter ha fatto un’offerta da 6 milioni e mezzo più bonus, il massimo che l’Inter può offrire. Ma può non bastare perché si potrebbe generare un’asta. Se ti offrono il doppio dei soldi, è difficile competere. Da capire la strategia: il parametro zero non è più un’onta».