Skriniar-Inter, nuovo incontro per il rinnovo! Sensazioni negative – TS

L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo Tuttosport in agenda un nuovo incontro fra le parti: le sensazioni però non sono positive

SENSAZIONI – Sono giorni caldi per la questione rinnovo di Milan Skriniar. Arcihiviato il successo in Supercoppa, l’Inter ha fissato un nuovo incontro con l’entourage dello slovacco per discutere della proposta di rinnovo recapitata al difensore ormai qualche settimana fa. Nonostante le parole di Marotta (vedi articolo), secondo Tuttosport, le sensazioni in merito al rinnovo sono negative e tira aria di separazione. L’offerta da 6,5 milioni bonus compresi resta inferiore a quella del PSG in mano al giocatore.

Fonte: Tuttosport – S.P