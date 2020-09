Skriniar, l’Inter non svende: i segnali dal Tottenham. Ranocchia resta – Sky

Skriniar è sempre più vicino alla permanenza all’Inter. Il difensore slovacco ha giocato oggi a Benevento, da titolare, e questo è un segnale in più su come il Tottenham si stia allontanando. Gianluca Di Marzio, dopo averne parlato in breve (vedi articolo), ha ribadito la posizione della società nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

DIFESA QUASI FATTA? – Per Gianluca Di Marzio c’è ancora spazio per Marcos Alonso all’Inter: «Spera di poterlo prendere magari in prestito last minute. Andrea Ranocchia rimane, l’ha confermato Piero Ausilio nel prepartita: c’è stata questa retromarcia che impone al Genoa di andare su un altro obiettivo, sta pensando a Mattia Bani del Bologna. Su Milan Skriniar l’Inter non ha ricevuto una nuova offerta da parte del Tottenham, dopo quella troppo bassa degli scorsi giorni. Non arrivava a quaranta milioni di euro, c’era una contropartita tecnica non gradita. L’Inter si aspetta nei prossimi giorni una nuova offerta, ma per adesso non ci sono stati segnali. L’Inter lo terrebbe volentieri, l’avrebbe ceduto per un’offerta da cinquanta milioni di euro bonus compresi: non avrebbe comunque svenduto Skriniar».