Skriniar-Inter, nessuna risposta all’ultima offerta definitiva: la proposta PSG

Milan Skriniar non avrebbe ancora risposto all’ultima offerta definitiva dell’Inter per il rinnovo del proprio. La proposta del PSG.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, la trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar è aperta da tempo. Il difensore non ha ancora risposto all’ultima offerta definitiva dell’Inter, pari a 6 milioni di euro più bonus che lo porterebbe a guadagnare come i top della rosa. Dall’altra parte, essendo un giocatore in scadenza di contratto, ci sono le avance del PSG soprattutto, che gli garantirebbe un ingaggio vicino ai 9 milioni di euro. Anche dall’Inghilterra guardano allo slovacco. Non è semplice dunque quando c’è così tanta ambizione nei confronti di un giocatore il rinnovo a 6 mesi dalla scadenza del contratto. È ancora tutto aperto, ma non è facile.

Fonte: Sky Sport