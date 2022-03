Skriniar, Inter al lavoro per il rinnovo del difensore slovacco: l’obiettivo

RINNOVO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, in casa Inter si sta lavorando in maniera concreta al rinnovo di Milan Skriniar. L’obiettivo è quello di chiudere prima dell’estate per un contratto che porterebbe la scadenza dall’attuale 2023 al 2026. Un rinnovo che avrebbe anche un adeguamento rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro.

Fonte: SportMediaset.it