Skriniar-Inter, incontro decisivo tra 24/48 ore! No clausole: i dettagli – TS

Skriniar e l’Inter entrano nel vivo della trattativa per il rinnovo del contratto. Marotta aveva parlato di settimana decisiva e dunque dopo il Bologna potrebbe avvenire l’incontro definitivo. Secondo le ultime di tuttosport.com, filtra ottimismo in casa nerazzurra. Svelato anche qualche dettaglio

NEL VIVO – Milan Skriniar e l’Inter, la trattativa per il rinnovo di contratto entra nel vivo. Giuseppe Marotta solo qualche giorno fa ha parlato di settimana decisiva e dunque tutto fa presumere che l’incontro definitivo con l’entourage dello slovacco possa avvenire nel giro di 24/48 ore. Skriniar, corteggiato dal Paris Saint-Germain (vedi articolo), andrà a percepire 6.5 milioni di euro a stagione fino a 2026 e nell’accordo non saranno presenti né clausole rescissorie, per nulla gradite a Marotta, né alcuna clausola legata alla fascia di Capitano, sul quale continuerà a decidere l’allenatore in piena autonomia.

Fonte: Stefano Pasquino – tuttosport.com