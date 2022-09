Skriniar, Inter in cerca del sostituto. L’indiziato numero uno

Milan Skriniar potrebbe partisse in direzione PSG. In questo caso la dirigenza dell’Inter dovrebbe trovare un sostituto per la difesa nerazzurra.

INDIZIATO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, in attesa di comprendere il futuro di Milan Skriniar, Beppe Marotta si sta guardando intorno alla ricerca del sostituto. Trevoh Chalobah sarebbe l’indiziato numero uno. Il difensore centrale sta trovando uno scarso minutaggio nel Chelsea e a gennaio sarebbe interessante qualora lo slovacco partisse in direzione PSG.

Fonte: SportMediaset.it