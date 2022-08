Skriniar, l’Inter ha rassicurazioni sul rinnovo! Sul PSG girano voci – Sky

Skriniar è la situazione principale legata al mercato in uscita dell’Inter, visto che da due mesi si rincorrono voci di rischio cessione soprattutto sul PSG. Marchetti, a Sky Sport 24, ribalta però la situazione mettendoci dentro il rinnovo.

TUTTO FERMO! – Su Milan Skriniar e non solo c’è un momento di standby, che riporta Luca Marchetti: «L’Inter vive una situazione di stasi. Questa è la situazione preferita oggi da I e credo anche dai dirigenti nerazzurri area Sport, non Finance. Dovrebbero vendere, è chiaro che c’è tutto il mercato fino al 30 giugno 2023 perché l’esercizio commerciale finisce lì, però prima vendi meglio è se devi rimettere a posto. Siccome non è arrivata l’offerta che l’Inter pensava per Skriniar, ma solo da cinquanta milioni, lo ha tolto dal mercato. Poi se il PSG dovesse rilanciare a ottanta milioni non lo so cosa succederà. Stanno girando delle voci che potrebbero inserire delle contropartite tecniche, ma l’Inter non le vuole. Il PSG diceva che Skriniar lo doveva dare via perché a scadenza, ma l’Inter ha delle rassicurazioni dal ragazzo che rinnoverà l’1 settembre».