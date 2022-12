Skriniar e l’Inter, la distanza c’è. Ma il tentativo prosegue – Sky

A lungo si è parlato di fiducia dell’Inter per il rinnovo di Skriniar, ma più passano i giorni più aumenta la preoccupazione. Marchetti, intervenuto nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, non cancella la speranza pur parlando di rischio parametro zero.

IN BILICO – Per Milan Skriniar, secondo Luca Marchetti, il rinnovo non è scontato: «Oggi la distanza c’è, è inutile negarlo. Il tentativo l’Inter lo sta facendo e da diverso tempo, l’ha fatto la scorsa estate quando c’era il pressing molto feroce del PSG. L’Inter ha sempre manifestato la voglia di trattenere il giocatore e di non piegarsi a un prezzo che non era congruo. Skriniar ha sempre detto di avere l’Inter nel cuore, ora bisogna capire quanto vale il cuore di Skriniar. L’Inter ha offerto al giocatore un contratto da top, come Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Potrebbe non bastare, perché se il PSG offre il doppio più soldi a una firma il cuore ha un prezzo. Bisogna abituarsi ai parametri zero e alle scelte che possono essere fatte da una parte e dall’altra».