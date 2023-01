Skriniar-Inter, discorsi rinnovo interrotti. Al PSG a gennaio? La situazione

Alessandro Sugoni ha parlato del futuro di Milan Skriniar, difensore slovacco in scadenza di contratto l’Inter e nel mirino del PSG.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni nel corso di Sky Sport 24, sono al momento interrotti i discorsi per il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter. Questo rinnovo quindi non arriverà. Sembra difficile che ci possano essere margini per fare qualcosa con il PSG per il difensore olandese già a gennaio, anche se il Club nerazzurro lo perderà a zero in estate.

Fonte: Sky Sport