Skriniar, Inter dice no al PSG e rilancia con super rinnovo! Le ultime – Sky

Skriniar piace molto al PSG ma l’Inter tiene duro. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il rilancio dei francesi è avvenuto ma i piani del club sono chiarissimi

RILANCIO E MURO – Oggi incontro tra PSG e Inter per Milan Skriniar con rilancio dei francesi, al quale il club nerazzurro ha risposto negativamente. Il direttore sportivo dei parigini, Antero, ha messo sul tavolo 50 milioni di euro più bonus, cifra già offerta nei mesi passati. L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere il difensore, anzi aveva già iniziato a parlare del rinnovo contrattuale in linea con i top player della rosa. Il rilancio c’è stato ma l’Inter non solo vuole tenere Skriniar ma vuole anche blindarlo.