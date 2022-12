Skriniar, Inter decisissima sul rinnovo. Sparisce il margine d’errore – CdS

Skriniar è fra i ventisette convocati di Inzaghi per il ritiro dell’Inter a Malta (vedi articolo). Il Corriere dello Sport aggiorna sulla questione contratto, visto che resta in scadenza al 30 giugno 2023.

ATTESA PER LA FIRMA – Milan Skriniar è a Malta e l’Inter attende il momento giusto per fargli firmare un rinnovo tanto atteso quanto necessario. La dirigenza, ribadisce il Corriere dello Sport, è intenzionata a trattenerlo e prolungare il contratto in scadenza. Questo anche perché, dovesse complicarsi la situazione, non c’è più margine d’errore. Nemmeno cedere Skriniar a gennaio permetterebbe all’Inter di sistemare i conti, visto che non garantirebbe una cifra adeguata. E peggio ancora sarebbe perderlo a parametro zero il prossimo 30 giugno. La vicenda Skriniar è, in aggiunta, il motivo per cui la società sta pensando ad altre cessioni illustri (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno