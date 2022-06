Skriniar, Inter decisa: è lui il ‘sacrificato’. Marotta spera in una cosa – TS

Milan Skriniar è destinato a lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno individuato nello slovacco l’uomo con cui fare cassa. Marotta spera in un’asta internazionale

SACRIFICATO – Milan Skriniar è destinato a lasciare l’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri hanno scelto di monetizzare con l’addio dello slovacco, considerato un elemento sostituibile. L’obiettivo, spiega il quotidiano, è quello di massimizzare il profitto: sarà decisiva, in tal senso, la prossima settimana. Si attende, infatti, il rilancio del PSG, fortissima candidata alla corsa al difensore: l’Inter chiede 80 milioni, i francesi al momento si sono spinti fino a 55-60 milioni più bonus. Marotta, intanto, continua a sperare in un’asta internazionale per Skriniar: non va dimenticato, infatti, che sullo slovacco c’è anche il Chelsea che, però, sembra aver virato su De Ligt nelle ultime ore.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna