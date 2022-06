Skriniar, Inter combattuta ma obbligata. Zhang non convinto dalle cifre – Sky

Skriniar e l’Inter sembrano ormai destinati a separarsi ma prima serve l’offerta giusta. Offerta che non è ancora arrivata presso la sede nerazzurra. Come riportato da Sky Sport, Zhang aspetta il rilancio per dare il via alla cessione dolorosa di questo mercato estivo

CESSIONE PREVISTA – In settimana sono previsti nuovi contatti con il Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, che è in uscita. All’Inter nessuno vorrebbe vedere il difensore slovacco con un’altra maglia ma oggi è l’indiziato numero uno per il sacrificio necessario. L’Inter è praticamente obbligata a fare cassa e la cessione di un big è già prevista. Skriniar è in cima alla lista in quanto è quello, di valore, con più richieste. Serve un rilancio da parte del PSG, che è atteso ma non è ancora arrivato. Come riportato dal collega Matteo Barzaghi – giornalista di Sky Sport -, il Presidente Steven Zhang, così come la dirigenza nerazzurra, non è convinto dalle cifre proposte finora dal PSG. I nomi per rimpiazzare Skriniar sono sempre gli stessi (vedi articolo).