Skriniar, Inter chiara: non si muove! Al lavoro per il prossimo step – Sky

Nonostante un tentativo in extremis del PSG per cercare di convincere l’Inter a cedere Milan Skriniar, i nerazzurri hanno ribadito la chiara volontà di tenere il giocatore. A riportarlo è Sky Sport, che informa come a breve inizieranno anche le trattative per il rinnovo.

VOLONTÀ CHIARA – Milan Skriniar resterà all’Inter. Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto, nonostante un disperato tentativo del PSG. La volontà dei nerazzurri resta chiara ed è quella già espressa la scorsa settimana: il difensore resterà in squadra. Tanto che, a breve, inizieranno anche le trattative per il rinnovo di contratto.