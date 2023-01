Skriniar, Inter cerca sostituto: 3 nomi più Smalling, ma la Roma agisce – DAZN

Skriniar è ormai lontano dall’Inter e sempre più vicino al PSG con il quale ha un pre-accordo, come confermato dallo stesso difensore (vedi dichiarazioni). Il club nerazzurro sta naturalmente cercando il sostituto, con quattro nomi in particolare: due sono difficili nell’immediato, uno è fattibile mentre un altro si sta allontanando. Di seguito le ultime di DAZN

PISTE CONCRETE E NON – Milan Skriniar è vicinissimo al PSG che potrebbe anche averlo subito qualora accontentasse l’Inter con 20 milioni di euro. La situazione è dunque in bilico ma il club nerazzurro nel frattempo si sta dando da fare per non farsi trovare impreparato. Secondo le ultime indiscrezioni di DAZN, sono quattro i nomi forti in casa Inter: Schuurs e Milenkovic, che però hanno una valutazione alta e quindi non sono fattibili nell’immediato. Per gennaio un nome che piace è Becao dell’Udinese. Poi c’è Smalling, in scadenza di contratto con la Roma: l’inglese sembrava la pista più concreta ma nelle ultime ore si è allontanato poiché è sempre più vicino al rinnovo con il club giallorosso.