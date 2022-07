Skriniar-Inter, alte possibilità di permanenza. Due pronti a partire − Rai

L’Inter lavora per blindare Milan Skriniar dopo il mancato arrivo di Bremer. Presto contatti per il rinnovo di contratto. Intanto, due giocatori sono con le valigie in mano

LAVORO − Altre probabilità che Skriniar rimanga all’Inter. Ne è convinto l’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, che ha fatto il punto alla Domenica Sportiva estate. Bisogna però lavorare sul rinnovo. Il PSG offriva al giocatore più di sette milioni di euro contro gli attuali quattro dell’Inter. La volontà dei nerazzurri è quella di proporre al procuratore del difensore un nuovo prolungamento fino al 2027 sopra i cinque milioni di euro. Intanto, in casa Inter si valutano anche le cessioni. Oltre ad Andrea Pinamonti (vedi articolo), alti due sono sul punto di partire: Lucien Agoumé e Alexis Sanchez. Il primo è stato promesso alla Cremonese; mentre sul secondo gravita il Marsiglia.