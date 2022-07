Skriniar, Inter al lavoro per il rinnovo! Ma attenzione alla pista Chelsea – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport l’Inter è al lavoro per il rinnovo di Milan Skriniar. Attenzione però al possibile inserimento del Chelsea

PIANO – Milan Skriniar può rimanere all’Inter. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i nerazzurri sono al lavoro per il rinnovo del centrale slovacco e presto potrebbe andare in scena un incontro per cominciare ad abbozzare un accordo. Intanto le voci di un incontro oggi fra il club nerazzurro ed il Paris Saint-Germain sono state seccamente smentite dalla società ma il club francese potrebbe non essere l’unico “pericolo”: da seguire con attenzione, infatti, le vicende legate al Chelsea. Il club londinese è alla ricerca di un rinforzo in difesa e, se fallisse l’assalto a tutti gli obiettivi potrebbe bussare alla porta dell’Inter per Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino