Skriniar-Inter, accettata offerta PSG ma il blocco rimane: ecco perché – SI

Skriniar vive un momento complicato all’Inter. Lo slovacco vorrebbe andare al PSG già a gennaio ma non essendoci stano un rilancio da parte dei parigini la possibilità che rimanga fino a giugno è molto concreta. Secondo le ultimissime di Sportitalia, c’è un altro motivo per il quale il difensore non può andare via

MOTIVAZIONI – Milan Skriniar e l’Inter si separano subito o andranno avanti insieme fino a giugno? Questo è il quesito delle ultime ore di mercato. Secondo le ultimissime di Sportitalia, l’Inter ha accettato l’offerta del PSG ma lo slovacco non può comunque partire perché manca il sostituto (vedi ultime).