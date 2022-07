Skriniar, nuovo incontro tra Inter e PSG? Immediata la risposta della società – CdS

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter ha subito risposto riguardo il nuovo incontro con il PSG per Milan Skriniar (vedi QUI), ma questo non basta a far dormire in sogni tranquilli i tifosi nerazzurri.

NUOVO INCONTRO – L’Inter ha prontamente smentito le indiscrezioni legate a un nuovo incontro con il PSG per Milan Skriniar, ma la trattativa, se pur in stand by da tempo, non va data per morta. I francesi possono rilanciare da un momento all’altro mettendo in difficoltà la dirigenza che intanto lavora sul rinnovo di contratto del giocatore (vedi articolo). Simone Inzaghi – così come i tifosi dell’Inter -, non ne vogliono sapere di cedere il giocatore. Soprattutto a pochi giorni dall’inizio del campionato e con l’obiettivo (Gleison Bremer) sfumato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti