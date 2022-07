Skriniar, incontro a Londra: richiesta non cala. Occhio alle inglesi – SI

Prosegue l’incontro a Londra tra il PSG e Busardò, intermediario per l’Inter, nel quale il punto del giorno resta Milan Skriniar. A riportarlo è Sportitalia, che tiene vive anche le piste inglesi.

INCONTRO IN CORSO – Prosegue l’incontro per Milan Skriniar tra il PSG e l’Inter, rappresentata dall’intermediario Busardò. Non cambia la richiesta dei nerazzurri, che resta ferma a 70 milioni di euro. I francesi non salgono oltre i 60. Secondo quanto riporta Sportitalia anche le piste inglesi – tra cui il Chelsea – non sono ancora tramontate.