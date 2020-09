Skriniar incedibile per l’Inter? Realtà diversa. Retromarcia Ranocchia – Sky

Milan Skriniar

Skriniar via dall’Inter non è ancora del tutto da escludere, mentre Ranocchia si allontana al Genoa. Gianluca Di Marzio, dopo che nelle ultime ore sono cambiate diverse cose, ha segnalato come si stanno evolvendo le questioni. Ecco le sue parole nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

CHI DIETRO? – Punto sulla difesa per Gianluca Di Marzio: «Ieri (sabato, ndr) Piero Ausilio diceva che Milan Skriniar non era sul mercato. In realtà, se il Tottenham arriverà a fare l’offerta giusta, credo che l’Inter possa anche cederlo. Oggi non è arrivata, vediamo se domani il Tottenham si presenterà. Nel caso dovrà cercare un’altro difensore. Sappiamo le difficoltà per Nikola Milenkovic, che la Fiorentina non vuol dare. L’alternativa è Chris Smalling, su cui c’è la Roma (vedi articolo). La retromarcia c’è su Andrea Ranocchia al Genoa: era praticamente in chiusura, poi dall’Inter hanno telefonato e detto che vogliono prendersi due-tre giorni. Ci sono varie motivazioni».