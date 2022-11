Skriniar in vacanza dopo la Slovacchia, ma Inter fiduciosa sul rinnovo

Milan Skriniar dopo aver disputate le ultime amichevoli con la sua Slovacchia per quanto riguarda il 2023, si gode questi giorni di vacanza consapevole che al suo ritorno a Milano ci sarà da mettere tutto nero su bianco per quanto riguarda il suo rinnovo con l’Inter.

ACCORDO VICINO – C’è fiducia in Viale della Liberazione, con la dirigenza dell’Inter che ha già fatto la sua proposta per il rinnovo di contratto a Milan Skriniar. Il club ritiene fondamentale il difensore slovacco, attualmente in vacanza a Dubai dopo aver disputato le ultime amichevoli del 2023 con la Slovacchia. I tempi si sono evidentemente dilatati e il tempo ancora passa, ma filtra comunque ottimismo tra i nerazzurri che al suo entourage hanno fatto una proposta di rinnovo di 6 milioni più eventuali bonus. Le parti restano in continuo aggiornamento e resta ancora distanza tra domanda e offerte, ma il matrimonio alla fine si farà. I tifosi ormai da tempo hanno espresso la loro volontà riguardo il futuro del calciatore, che in lui vedono il capitano designato. Chissà se proprio la fascia da capitano non sia per lui un motivo in più per decidere di firmare il rinnovo di contratto.