Skriniar, in Francia sono sicuri: Galtier pronto a rivoluzionare il Psg

L’Inter, in questa sessione di mercato, dovrà per forza cedere un pezzo pregiato. Il nome caldo è quello di Milan Skriniar con il Psg che spinge forte. E in Francia sono sicuri anche di una cosa particolare.

RIVOLUZIONE – L’Inter si prepara a salutare Milan Skriniar. Il difensore slovacco piace eccome al Psg che spinge forte per averlo dai nerazzurri e sono pronti a rilanciare l’offerta economica. Intanto però dalla Francia arriva una possibile idea che confermerebbe l’interesse per Skriniar. Come spiega culturepsg.com infatti, il nuovo tecnico Galtier sta pensando seriamente di rivoluzionare il club parigino, soprattuto in difesa. Lo schieramento non sarebbe più con una linea a 4 ma a 3 con Skriniar ovvio protagonista di questo nuovo assetto. Un interprete così sarebbe sicuramente un fattore per attuare una rivoluzione essendo uno dei migliori in quel ruolo d’Europa.

Fonte: culturepsg.com