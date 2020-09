Skriniar, il Tottenham studia l’offerta giusta. Inter, due alternative – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Su Milan Skriniar, da alcuni giorni, è piombato il Tottenham. In caso di partenza del difensore slovacco, l’Inter ha sondato il terreno per due possibili sostituti. Il punto di Manuele Baiocchini per “Sky Sport 24”

ALTERNATIVE – L’Inter in caso di cessione di Skriniar al Tottenham è pronta a sostituirlo. Due i profili seguiti dalla squadra nerazzurra: «Per sostituire Skriniar dovrebbe arrivare un grande difensore. Sono due i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri: Milenkovic della Fiorentina, su cui ci sono parecchie squadre e per cui i viola chiedono 35 milioni. Un altro giocatore che piace tanto all’Inter è Kabak dello Schalke 04. È giovane, un classe 2000, sarebbe un colpo in prospettiva. Tutto dipende dal Tottenham che ha approcciato i nerazzurri per Skriniar. Le due società stanno parlando».