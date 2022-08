Skriniar, il PSG non soddisfa l’Inter! Offerta aumentata fino a un certo punto – SM

Milan Skriniar sempre più vicino alla permanenza all’Inter. Il PSG ad oggi rappresenta l’unico “pericolo” per Simone Inzaghi che però ieri ha sottolineato come il mercato dell’Inter sia chiuso definitivamente.

VERSO LA PERMANENZA – Simone Inzaghi ieri in conferenza stampa ha blindato Milan Skriniar ma con il mercato ancora aperto, il rischio di un rilancio da parte del PSG è sempre nell’aria. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, i francesi non rilanceranno per Inter, o almeno non alle condizioni richieste dalla dirigenza nerazzurra. Il massimo che faranno, sarà un’offerta da 60 o 70 milioni di euro mentre l’Inter ne chiede non meno di 80.