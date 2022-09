Skriniar, il PSG non molla la presa! Pronta nuova offerta vicina alle richieste dell’Inter

Skriniar, non finisce qui. A poco meno di sette ore dal termine del mercato dalla Francia i colleghi di RMC Sport insistono con un nuovo possibile rilancio da parte del PSG per il difensore slovacco.

NON FINISCE QUI – Nonostante l’Inter abbia ribadito più volte la volontà di voler tenere Milan Skriniar a qualsiasi offerta, il PSG non molla comunque la presa. Secondo RMC Sport, la società francese è pronta a rilanciare con una nuova offerta che si avvicina molto alle richieste dell’Inter, cioè di 70 milioni compresi i bonus. La dirigenza del PSG ritiene che sia l’offerta giusta per convincere il club nerazzurro.

Fonte: RMC Sport