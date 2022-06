Skriniar, il Psg è pronto a fare sul serio. Inter inamovibile sulla cifra – SI

L’Inter lavora molto in questo calciomercato. I nerazzurri hanno già in pugno vari giocatori ma devono anche fare una cessione importante e il Psg spinge molto per Milan Skriniar.

SITUAZIONE – No, il Psg non molla affatto Skriniar. Come riporta Gianluigi Longari, esperto di calciomercato di SportItalia, i parigini sono pronti a fare sul serio per il difensore dell’Inter. I nerazzurri però sono inamovibili: la cifra richiesta per dire addio allo slovacco è sempre la stessa, 70 milioni o nulla. Certo, magari l’Inter si potrebbe anche accontentare di 65+bonus ma di sicuro è che vuole cash senza nessuna contropartita tecnica. Insomma, schiena dritta per l’Inter che non vuole cedere facilmente al pressing del Psg che però tornerà alla carica.

Fonte: Twitter Gianluigi Longari