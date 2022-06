Skriniar, il PSG aumenta l’offerta e inserisce una contropartita! Inter fredda – CdS

Il PSG rilancia per Milan Skriniar inserendo una contropartita che però non entusiasma per nulla l’Inter. Dalla possibile cessione i nerazzurri vogliono solo incassare liquidità senza contropartite.

OFFERTA AUMENTATA – Milan Skriniar è in cima alla lista del PSG che intanto ha anche aumentato l’offerta provando a inserire Kehrer, difensore tedesco in scadenza 2023. Il calciatore non rientra più nei piani dal club francese. L’ipotesi, però, ha lasciato l’Inter fredda. L’obiettivo, infatti, è quello di accettare solo cash, escludendo contropartite tecniche. Ma la partita non è assolutamente terminata e c’è da credere che presto, dalla capitale francese, arriverà un rilancio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

