Skriniar il più vicino all’addio all’Inter, che lavora soprattutto sulle fasce: i nomi

Skriniar è l’argomento più caldo di questi giorni in casa Inter. Nel frattempo non si ferma il mercato in entrata. Il giornalista Romano, nel corso di “Fanta LIVE” sul canale Twitch di SOS Fanta, fa il punto sulle strategie nerazzurre

MOSSE NERAZZURRE – L’Inter vuole non meno di 80 milioni di euro per Milan Skriniar (vedi articolo), mentre il Paris Saint-Germain al momento ne ha offerti solo 50. In attesa di evoluzioni, la cessione di Skriniar resta quella più probabile in casa nerazzurra. A confermarlo è il giornalista Fabrizio Romano, che assicura anche come Destiny Udogie (vedi video) possa restare a Udine un altro anno. Se per Denzel Dumfries dovesse arrivare un’offerta importante, l’Inter potrebbe prendere un altro esterno dopo Raoul Bellanova (Cagliari), che è un acquisto in chiusura. Per questo proprio Udogie (Udinese) da subito e Andrea Cambiaso (Genoa) sono alternative per la fascia sinistra dell’Inter in caso di addio di Dumfries, avendo Matteo Darmian come jolly.