Skriniar, ieri parole di Marotta distensive: le sensazioni sul rinnovo – Sky

A Sky Sport 24 si parla del rinnovo di Skriniar, del quale ieri ha parlato Giuseppe Marotta nel prepartita di Milan-Inter

SENSAZIONI NEGATIVE – Ecco il commento di Marco De Micheli sul rinnovo di Skriniar: «Ieri Marotta ha parlato della situazione usando parole distensive. Più passa il tempo, più non arriva la risposta, più sembra difficile che possa rinnovare il contratto. Tutto rimane aperto, c’è la possibilità che risponda in maniera positiva all’offerta di 6 milioni + bonus, ma le sensazioni non sono troppo positive».