Skriniar, fino a giugno una certezza per l’Inter. Posta in palio alta – Sky

Milan Skriniar ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 e il suo futuro non è ancora stato definito. L’Inter ha offerto il rinnovo, ma non c’è ancora risposta. Luca Marchetti, dagli studi di Sky Sport, ha individuato una sola certezza.

PERMANENZA – Luca Marchetti ha parlato del caso Milan Skriniar e della volontà dell’Inter per il futuro del difensore. Il giornalista, dagli studi di Sky Sport, ha detto: «Skriniar ha giocato molto bene con il Napoli, non ci sono stati però né segnali positivi né negativi. L’Inter vorrebbe una risposta dal procuratore entro la finestra di mercato, la proposta è importante: 6 milioni più bonus come Barella, Brozovic o Lautaro Martinez. Un contratto da top c’è in ballo. Non c’è possibilità che Skriniar parta a gennaio, l’intenzione è quella di arrivare fino a fine stagione perché l’Inter si sta giocando degli incassi importanti. La qualificazione in Champions League, la stessa coppa europea da giocare, la possibilità remota di Scudetto. Fino a giugno Skriniar rimarrà, questa finestra di mercato servirà per definire il futuro anche con gli altri giocatori in scadenza».