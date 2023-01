Skriniar, Galtier non esclude nulla. Difficile un colpo di scena ora – Sky

Il tema Milan Skriniar continua a rimanere al centro dei dibattiti di calciomercato in Italia. Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato del calciatore oggi, da Sky Sport arrivano però aggiornamenti contrastanti.

PROBLEMI – Le parole di Christophe Galtier hanno destato preoccupazione nell’ambiente Inter. L’allenatore del PSG non ha escluso l’arrivo di Milan Skriniar a gennaio, ma da Manuele Baiocchini di Sky Sport arrivano questi aggiornamenti: «Skriniar andrà al PSG, tutto ci fa pensare che l’offerta arrivata abbia convinto il calciatore. Non c’è certezza, ma è molto probabile. Galtier non ha smentito che il giocatore si possa trasferire subito, ma non ci sono indicazioni su questo. Il PSG è coperto in difesa, difficile pensare a colpi di scena da qui ai prossimi dieci giorni. La domanda è se Skriniar andrà ora o a giugno, ma anche se arrivasse l’offerta l’Inter deve valutare se può essere buona. Non so se conviene perdere il difensore adesso e giocarsi il resto della stagione senza di lui».