Skriniar, futuro all’Inter in bilico: i nomi sul taccuino di Marotta

La situazione legata al rinnovo di Skriniar è l’argomento principale in questi giorni in casa Inter. L’obiettivo di Marotta è sicuramente quello di trattenere il difensore slovacco, ma se così non fosse ci sono già alcune idee per sostituirlo.

CIFRE – L’offerta del PSG si aggira attorno agli otto milioni di euro all’anno per Milan Skriniar. Più dei sei e mezzo che può offrirgli l’Inter. Situazione ancora in evoluzione, nulla è ancora deciso. Ovviamente Giuseppe Marotta non si farà trovare impreparato sugli eventuali sostituti dello slovacco.

I TURCHI – Alcuni nomi sono usciti già quest’estate, come quello di Merih Demiral. Il difensore turco è passato dalla Juventus all’Atalanta per una cifra attorno ai venticinque milioni di euro. Per fargli fare il passaggio da Bergamo a Milano, rimanendo sempre in nerazzurro, servirebbero minimo trenta milioni. L’altro possibile sostituto di Skriniar, sempre turco, è Caglar Soyuncu: centrale del Leicester City classe 1996. Su di lui è forte anche l’interesse dell’Atlético Madrid dell’ex Inter Diego Pablo Simeone.

BLUES – Il nome che non tramonta mai è quello di Trevoh Chalobah (vedi articolo). Il centrale classe 1999 era stato individuato come il perfetto vice Stefan de Vrij, l’ex tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, non voleva però privarsene. Situazione che potrebbe essere cambiata col nuovo tecnico Graham Potter, considerando che i rapporti tra l’Inter e il Chelsea non si fermano mai. Le due società parlano costantemente di Romelu Lukaku, volenteroso di rimanere all’Inter anche dopo la fine del prestito. Col nome di Denzel Dumfries che piace parecchio ai Blues (vedi articolo). Questo, ovviamente, a patto che la società non riesca a ottenere il rinnovo di Skriniar.