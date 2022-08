Skriniar, in Francia sicuri: nuova offerta PSG. È l’ultima da fare all’Inter

Il PSG torna alla carica per Skriniar. Lo afferma il quotidiano L’Equipe dalla Francia, definendo l’offerta presentata all’Inter come l’ultima possibile.

DENTRO O FUORI – Si parla di nuovo di PSG per Milan Skriniar. L’Équipe annuncia una nuova offerta presenta all’Inter, senza entrare nel merito delle cifre. Il noto quotidiano francese la ritiene l’ultima, nel senso che non ce ne saranno altre. Il club parigino sostiene di non dover rilanciare ulteriormente per un giocatore in scadenza al 30 giugno 2023. Ora palla alla dirigenza dell’Inter per dire sì o no. Il PSG, nel frattempo, inizia a guardarsi attorno per delle alternative a Skriniar: da escludere Mohamed Simakan, che rimarrà a Lipsia.

Fonte: L’Équipe – Loic Tanzi