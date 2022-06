Skriniar, fra Inter e PSG distanza netta su cifre: no a contropartite – Sky

Milan Skriniar è uno degli obiettivi prioritari del Paris Saint-Germain. Secondo Sky Sport, però, c’è ancora distanza fra i francesi e l’Inter

DISTANZA – Milan Skriniar è uno dei nomi più chiacchierati in questa fase di calciomercato. Sul difensore dell’Inter, da qualche settimana, è piombato il Paris Saint-Germain che ha individuato nello slovacco il profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato. Secondo Sky Sport, i transalpini, hanno recapitato alla dirigenza nerazzurra una prima offerta da 50 milioni con il possibile inserimento di una contropartita tecnica: offerta rispedita al mittente dall’Inter che non si muove dalla richiesta di 80 milioni cash. Una distanza importante quindi, secondo l’emittente satellitare, fra domanda ed offerta.