Skriniar, il fattore tempo non gioca a favore dell’Inter: rinvii costanti! − SM

Il rinnovo di Skriniar tarda ad arrivare. Nonostante le parole di fiducia di Marotta, sullo slovacco non c’è ancora alcuna novità. Occhio sempre al PSG che potrebbe ritornare alla carica a gennaio

GRANA − La vicenda Milan Skriniar continua a tenere banco in casa Inter. Nessuna novità sul rinnovo di contratto con le due parti ancora distanti. La proposta dell’Inter è di allungare il contratto per altri cinque anni con ingaggio a sei milioni più bonus. Mentre l’agente del difensore ne vorrebbe almeno 7 più bonus. Secondo Claudio Raimondi di Sport Mediaset, negli ultimi giorni non è avvenuto alcun contatto. Anzi questi costanti rinvii non possono essere letti positivamente dal club interista. Inoltre potrebbero riaprire lo spiraglio PSG a gennaio.