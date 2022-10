Skriniar, fascia da capitano segnale Inter. Data ultima sul rinnovo – TS

Skriniar martedì era il capitano dell’Inter contro il Barcellona. Una scelta arrivata per le assenze di Handanovic e Brozovic, ma anche un segnale del club. Per Tuttosport c’è una data ultima per provare ad arrivare al rinnovo.

LA TRATTATIVA – Ieri sono spuntate novità sulla questione rinnovo di Milan Skriniar, con la società che vuole evitare di perderlo a parametro zero (vedi articolo). Per Tuttosport la scelta di dargli la fascia da capitano contro il Barcellona è stata anche un gesto simbolico, per dimostrare al difensore quanto vale all’interno del club. Come detto ieri, dopo la partita del Camp Nou inizierà la vera e propria trattativa per il rinnovo. Non facile, visto che è in scadenza al 30 giugno, e col rischio di doverlo cedere a genanio per non perderlo a parametro zero. L’Inter sa di dover dare a Skriniar un ingaggio da big, sei milioni a stagione come Lautaro Martinez. L’obiettivo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è definire tutto entro metà novembre, ossia prima dei Mondiali. Questo perché, se l’Inter dovesse sostituire Skriniar a gennaio, il torneo in Qatar potrebbe portare occasioni in difesa.

Fonte: Tuttosport – s.p.