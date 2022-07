Skriniar, entro venerdì si chiude? Ecco la cifra che l’Inter chiede

L’Inter è pronta a salutare definitivamente Milan Skriniar. Sebbene il difensore si è unito al ritiro nerazzurro, il suo futuro sembra essere al Psg. Al momento non ci sono rilanci ma entro venerdì ci potrebbero essere.

RILANCIO – Probabilmente, come spiega l’Equipe, entro venerdì l’affare Skriniar-Psg arriverà alla conclusione. Il difensore slovacco in questi giorni si è unito all’Inter per il ritiro ad Appiano Gentile ma è pronto a salutare. La società nerazzurra sta tenendo alta la richiesta e, come spiega il media francese, l’intesa tra i due club potrebbe essere trovata già entro questo venerdì. L’accordo si potrebbe trovare sui 65 milioni di euro più bonus, una cifra che soddisferebbe l’Inter che chiede 70 milioni minimo ma anche il Psg che si è fermato, al momento, a quota 60.

Fonte: Equipe