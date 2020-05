Skriniar entra nei dialoghi tra Barcellona e Inter con… Umtiti: il punto – MD

Condividi questo articolo

Skriniar si unisce a Lautaro Martinez tra gli obiettivi del Barcellona. Il “Mundo Deportivo” riferisce gli aggiornamenti sui dialoghi fitti tra i catalani e l’Inter, che avrebbe manifestato interesse per Umtiti

SKRINIAR NEL MIRINO – “Il Barcellona sta parlando molto da vari mesi con la dirigenza dell’Inter, Beppe Marotta in testa. Il motivo principale è l’interesse dei blaugrana per Lautaro Martinez, ma c’è di più. L’area sportiva del club blaugrana vuole anche rinforzare la zona centrale della difesa. Un giocatore che richiama l’attenzione per la sua potenza fisica ed efficacia difensiva è Milan Skriniar.

Lo slovacco piace ai tecnici del Barcellona e anche di lui si sta parlando nei dialoghi con l’Inter. L’operazione è complicata perché Skriniar ha un contratto fino al 2023, Antonio Conte conta su di lui ed è caro, dato che viene valutato 70 milioni di euro. Il giocatore è anche nella lista del Real Madrid.

In questo scenario, l’Inter è interessata a un difensore del Barcellona: Samuel Umtiti. Il francese è un difensore top, senza dubbio. Quando è stato al massimo della condizione fisica ha brillato a un livello enorme sia al Barcellona che nella Francia, con la quale è campione del mondo 2018. Nel Mondiale di Russia si sono aggravati i suoi problemi al ginocchio che gli sono costati lunghi periodi di inattività. Questo gli ha fatto perdere la titolarità nel Barça. Però dall’arrivo di Setién è tornato nell’undici titolare, con un rendimento di buon livello.

Nelle conversazioni con l’Inter per Lautaro, il club nerazzurro si è interessato alla situazione del francese. Per adesso non si è andati oltre, però è il segnale che le quotazioni di Umtiti sono in ascesa. Il Barça ascolterebbe offerte, la sua valutazione è alta”.

Fonte: mundodeportivo.com – Cristina Cubero, Fernando Polo