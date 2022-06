Skriniar, entra anche il Chelsea: Inter pensa ai rapporti per Lukaku – Sky

Non solo il PSG, anche il Chelsea si interessa infatti a Milan Skriniar. Stando a quanto riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, i nerazzurri potrebbero pensare di cedere il giocatore proprio ai londinesi anche per tenere buoni i rapporti per la trattativa Lukaku.

ALTRA CONCORRENTE – Questo il punto della situazione di Manuele Baiocchini su Milan Skriniar e i rapporti tra Inter e Chelsea: «Il Chelsea ha messo gli occhi su una lista di giocatori che farebbero comodo. Ad esempio Skriniar. Sullo slovacco la valutazione è di 80 milioni di euro, il PSG è arrivato a offrirne 50. L’Inter vuole solo soldi però per poter mettere in sesto il bilancio. Tra i giocatori seguiti dai Blues ci sono anche Bastoni, Dumfries e de Vrij. Da cosa può nascere cosa. Il discorso potrebbe non chiudersi solamente al belga. È possibile che a parità di offerta, i nerazzurri possano decidere di cederlo ai londinesi per mantenere buoni i rapporti».