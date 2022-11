Skriniar e non solo, Marotta chiaro: altri sei in scadenza con l’Inter ma non tutti resteranno – TS

Giuseppe Marotta a margine di un evento alla Feltrinelli Milano per la presentazione di un libro (vedi QUI) sottolinea l’importanza di Milan Skriniar ma anche la necessità di rinnovare altri contratti in scadenza, ma non tutti resteranno all’Inter.

ALTRI IN SCADENZA – Milan Skriniar in scadenza, ma non solo. Sono diversi i giocatori nerazzurri con il contratto in scadenza: Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. A differenza del difensore slovacco, però, sono lontani invece Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini e Dalbert. Per questi tre, probabilmente, l’avventura con l’Inter potrebbe concludersi già il prossimo giugno e senza rinnovo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino