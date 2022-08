Skriniar e Dumfries, Inzaghi chiaro Zhang meno: PSG e Chelsea lì − CdS

Il grosso del lavoro dell’Inter sarà quello di mantenere i pezzi da novanta come Skriniar e Dumfries. I due rimangono ancora in bilico. Occhio a PSG e Chelsea sempre in allerta

SACRIFICI − Se Inzaghi e la dirigenza dell’Inter eviterebbero a tutti i costi una cessione di Milan Skriniar o Denzel Dumfries, lo stesso, a quanto pare, non vale per Steven Zhang. Il presidente nerazzurro non dà alcuna certezza a tal proposito. Se in Viale Liberazione arrivasse qualche maxi offerta per uno dei due, nulla esclude che il patron cinese decida di valutarla e accettarla. Ad oggi, rimangono dunque aperti i fronti PSG e Chelsea. Quanto ai francesi, la distanza per Skriniar rimane piuttosto ampia (60 milioni di euro bonus compresi) contro gli 80 richiesti dall’Inter. Dal fronte Chelsea, non arrivano segnali di affondo. Stesso discorso vale per Dumfries per cui l’Inter è stata chiara. Se Marc Cucurella è stato preso a circa 65 milioni di euro, allora il laterale olandese non potrebbe valere meno di 50.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno