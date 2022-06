Skriniar e Dumfries, il Chelsea ci prova. Tra Inter e PSG rischio rottura

Le pretendenti per Skriniar sono più di una. Sullo slovacco si sta muovendo il Chelsea che spera in un trattamento di favore grazie all’operazione Lukaku. Nel mirino anche Dumfries. Intanto, tra Inter e PSG non è da escludere una rottura

TRATTAMENTO DI FAVORE − L’affare Lukaku-Inter (vedi articolo) potrebbe coinvolgere anche la cessione di due big: Skriniar e Dumfries. Come riporta Sport Mediaset, il Chelsea vorrebbe un trattamento di favore per alleggerire la pesante cessione del calciatore belga. Ai Blues piacciono il gigante slovacco e l’esterno olandese. Quanto a Skriniar, non c’è da dimenticare il pressing del PSG. L’Inter però è stata chiara: sotto gli 80 milioni non è disposta a trattare. Anche per questo motivo non è da escludere la possibile rottura della trattativa.