Skriniar, il DS del PSG: «Parlato non solo con lui! Insoddisfatto, mancato qualcosa»

Campos, direttore sportivo del PSG, torna sul mancato arrivo di Skriniar a Parigi. Il dirigente si è espresso sul difensore dell’Inter ospite della trasmissione Rothen s’enflamme, sulla TV francese RMC.

NON CHIUSA – Luis Campos, direttore sportivo del PSG, non è contento per quanto fatto: «Soddisfatto del mercato? No. Perché? Perché non siamo riusciti a ottenere l’equilibrio perfetto. Non ci sono dubbi sull’enorme qualità della rosa, ma non siamo riusciti ad arrivare alla perfezione. Certo, è difficile arrivarci, ma noi lavoriamo tutti i giorni per avvicinarci il più possibile. Volevamo un difensore centrale, ci sono state delle difficoltà. Quella mancanza è Milan Skriniar? Non abbiamo parlato solo con lui, ma anche con altri giocatori. È chiaro che ci sia mancato qualcosa: se a un puzzle manca un pezzo non è completo».